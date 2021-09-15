Дым от лесных пожаров ослабляет иммунитет к COVID-19 - ученые

Как выяснили американские ученые, дым от сгорания древесины заметно снижает иммунный ответ организма на коронавирус.

О влиянии лесных пожаров на заболеваемость COVID-19 рассказали ученые, передает zakon.kz.

Как выяснили американские ученые из Университета Северной Каролины, дым от сгорания древесины заметно снижает иммунный ответ организма на коронавирус. Таким образом, специалисты предлагают оценивать влияние лесных пожаров на развитие пандемии. Российские специалисты, опрошенные "Известиями", согласны с тезисом американских коллег о том, что продукты горения, попадая в организм человека, снижают степень его защиты против коронавирусной инфекции.

Выводы ученых из Университета Северной Каролины вполне ожидаемы: дым от лесных пожаров угнетает иммунитет к SARS-CоV-2. Вероятно, дым ослабляет иммунитет и к другим болезням. эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк

Также, по его словам, существуют свидетельства, что дым от пожаров плохо влияет на развитие плода у беременных, поэтому им надо быть особо осторожными.

В свою очередь замдиректора по научной работе Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Олег Батищев предупреждает, что наличие продуктов горения в воздухе вызывает нарушения снабжения тканей кислородом, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что крайне неблагоприятно для организма при респираторной инфекции.

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