Более 760 млн тенге ущерба нанесли две "обнальные" компании

Все виновные лица осуждены на различные сроки.

В Мангистауской области две "обнальные" компании нанесли государству ущерб более 760 млн тенге, сообщает zakon.kz.

"Обнальные" компании не продают товар и не оказывают услуги, а обналичивают денежные средства и оформляют фиктивные документы других фирм за денежное вознаграждение. Эти незаконные действия квалифицируются по ст. 216 УК РК и предусматривают уголовную ответственность вплоть до лишения свободы сроком на 7 лет.

В первом эпизоде предприниматель А. Косбармаков в Жанаозене создал две компании - ТОО "Өзен-АҚЖОЛ" и ИП "Қосбармақов Әділет Аманкелдіұлы". Вместо основной деятельности по грузовым перевозкам и предоставления услуг от имени двух предприятий осуществлена выписка фиктивных бухгалтерских документов 7 компаниям на сумму более 3,1 миллиарда тенге. Аналогичный факт выявлен в Актау. Граждане И. Агатаев и М. Абилев, создав ТОО "Бөрі Ақтау", по предварительному сговору с группой лиц выписывали счета-фактуры на сумму более 1,5 миллиарда тенге без фактического выполнения работ и оказания услуг, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В результате противоправных действий данных компаний государству нанесен ущерб на сумму более 767 миллионов тенге в виде неуплаты налогов.

Все виновные лица осуждены на различные сроки.

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