15 сентября в Казахстане началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой привился от гриппа, сообщает zakon.kz.

Традиционно получил ежегодную прививку от гриппа. В прошлом году простудных заболеваний не было после прививки, - написал он в Facebook.

Он напомнил, что 15 сентября в Казахстане началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа.

Желаем всем здоровья! Алексей Цой

Согласно снимку, опубликованному в соцсети Цоя, глава Минздрава привился от гриппа вакциной "Гриппол плюс" производства России.

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