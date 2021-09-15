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15 сентября в Казахстане началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа.
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой привился от гриппа, сообщает zakon.kz.
Традиционно получил ежегодную прививку от гриппа. В прошлом году простудных заболеваний не было после прививки, - написал он в Facebook.
Он напомнил, что 15 сентября в Казахстане началась ежегодная кампания по вакцинации против гриппа.
Желаем всем здоровья! Алексей Цой
Согласно снимку, опубликованному в соцсети Цоя, глава Минздрава привился от гриппа вакциной "Гриппол плюс" производства России.
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