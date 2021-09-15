Мажилисмены предложили пересмотреть положения по жилищным программам

В 2019 году госпрограмма строительства жилья "Нұрлы жер" была дополнена программой "Бақытты отбасы".

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат Айгуль Нуркина, обращаясь с депутатским запросом к заместителю премьер-министра РК Роману Скляру, попросила пересмотреть положения жилищных программ для многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с особыми потребностями, а также для бюджетных работников, передает корреспондент zakon.kz.

Нуркина напомнила, что в 2019 году госпрограмма строительства жилья "Нұрлы жер" была дополнена программой "Бақытты отбасы".

Согласно условиям программы у многодетных, неполных и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, доход на каждого члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 3,1 прожиточного минимума (ПМ) (в 2021 году ПМ составляет 34 302 тенге), соответственно, эта сумма равна 106 336 тенге. Также определяющим фактором является подтверждение доходов согласно пенсионным отчислениям от трудовой или предпринимательской деятельности, - уточнила она.

По информации АО "Отбасы банк", на 2 сентября 2021 года с начала реализации программы "Бақытты отбасы" подали заявки для участия 14 897 человек, из них получили займы 13 581 человек, соответственно, 1316 человек получили отказы.

Наиболее частыми причинами отказов являются недостаточность доходов для погашения займа, отсутствие пенсионных отчислений. В большей степени имеются трудности в подтверждении платежеспособности у категории "Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов". К примеру, мать воспитывает одна ребенка-инвалида. Она не имеет официальной работы, и у нее отсутствуют пенсионные отчисления, соответственно, она уже не сможет участвовать в данной программе, и даже привлечь созаемщиков в соответствии с правилами программы, так как считается неплатежеспособной. Какой же может быть доход у данной семьи? - задается вопросами депутат.

Обычно доход таких семей состоит из пособия воспитывающему ребенка-инвалида - 1,4 ПМ, или 48 023 тенге, а также, возможно, есть доход, если работа неофициальная. При этом, по ее словам, существуют факты, когда такая семья живет в арендованной квартире и фактически вынуждена тратить пособие на аренду, но при этом также оставаться без собственного жилья.

По сути, данная семья могла бы приобрести собственное жилье, ведь согласно примеру расчета оплаты льготного кредитования, что опубликован на официальном сайте АО "Отбасы банк", если цена квартиры 10 млн тенге, срок займа составляет 8 лет, то ежемесячный платеж составит 52 700 тенге. В связи с этим считаем возможным рассмотреть включение в основной доход пособия у данной категории лиц, что в дальнейшем поможет привлечь созаемщика, - пояснила мажилисвумен.

Также она обратила внимание на вопросы финансирования госпрограммы "Бақытты отбасы". По ее данным, на 2021-2024 годы предусматривалось финансирование в сумме 381 млрд тенге на 36,4 тысячи займов. Однако в пересмотренном плане финансирование было сокращено и составило за аналогичный период 259,7 млрд тенге, в том числе в 2021 году финансирование и количество займов не изменилось, а в последующих годах финансирование сокращено почти в два раза, а количество займов не изменилось.

То есть сокращение финансирования не повлияло на количество предоставляемых займов. Однако, если верить простой математике, то, по сути, на один заем закладывается около 5,3 млн тенге, когда ранее на один заем было заложено около 10,6 млн тенге. Отсюда вопрос: какую квартиру можно будет приобрести за 5 млн тенге, или каким образом оператору в лице АО "Отбасы банк" обеспечить исполнение планируемого количества займов за эти средства? В связи с этим просим дать пояснения по данной ситуации, а также рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования программы "Бақытты отбасы", - обратилась Нуркина к члену правительства.

Озвучивая запрос, парламентарий коснулась судьбы детей-сирот. Точнее, обеспеченности их жильем. Она указала, что за последние три года жилье из госжилфонда получили лишь около 3 тысяч человек из свыше 59 тысяч лиц, состоящих в очереди на получение жилья по категории "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей".

Данная категория граждан также относится к социально уязвимым слоям населени, и для них также затруднительно приобрести собственное жилье по обычным условиям ипотечного займа. В связи с этим считаем целесообразным включить в списки участников программы "Бақытты отбасы" категорию "дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - добавила депутат.

Помимо этого, на ее взгляд, следует также продлить реализацию другой жилищной программы - "Шаңырак" - до 2025 года. Вдобавок нужно увеличить показатель величины прожиточного минимумам по ней. По условиям доход заявителя не должен превышать 3,7 ПМ на каждого члена семьи. Это исключает возможность участия в программе работников бюджетной сферы, так как в последнее время зарплаты учителей и врачей выросли, поэтому они не смогут в ней участвовать.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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