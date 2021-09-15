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Какие дороги с 1 ноября станут платными в Казахстане

Фото: zakon.kz 15 сентября 2021, 15:53

Участки оснащены всем необходимым оборудованием.

С 1 ноября в Казахстане еще семь дорог станут платными, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день к взиманию платы полностью готовы семь участков:

  1. Нур-Султан - Павлодар,
  2. Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент),
  3. Щучинск – Кокшетау,
  4. Капшагай - Талдыкорган,
  5. Шымкент - Тараз,
  6. Тараз - Кайнар,
  7. Шымкент – Кызылорда, - уточнили в АО "КазАвтоЖол".

Стоит отметить, что участки оснащены всем необходимым оборудованием.

Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября 2021 года. Ставки платы за проезд останутся на прежнем уровне, - добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 4 платных участка общей протяженностью 682 км.

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