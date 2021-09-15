Правобережье Атырау осталось без газа

На пятом километре трассы Атырау - Уральск вдоль подземного газопровода произошла утечка газа.

На правобережье Атырау произошла утечка газа, передает zakon.kz.

15 сентября в 08.45 по времени Нур-Султана в аварийно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на пятом километре трассы Атырау - Уральск вдоль подземного газопровода произошла утечка газа, - сообщили в пресс-службе АО "КазТрансГаз Аймак".

На место аварии выехали ремонтные бригады и приступили к ремонтным работам.

Для устранения утечки потребовалось отключить от газоснабжения правую часть областного центра, перекрыли подземный кран. Правобережье города Атырау (мкр. "Атырау", "Авангард", старый город, село Еркинкала) временно ограничено от газоснабжения, - сообщили в компании.

Ремонтные работы планируется завершить до вечера.

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