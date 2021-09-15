В Шымкенте снизилась загруженность инфекционных коек

Город лидирует среди регионов по вакцинации против COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в Шымкенте стремительно сокращается. Одним из доказательств этого является то, что более 50% коек в нескольких провизорных стационарах города на сегодняшний день освободилось.

В частности, инфекционные центры располагают 4350 койко-местами, из которых сокращены 2397.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации медицинские учреждения перешли на нормальный режим работы. То есть теперь пациенты будут продолжать получать плановое лечение, как и раньше.

По официальным данным, все специализированные инфекционные стационары имеют 1953 койко-места. Сейчас общая наполняемость койко-мест в стационарных центрах составляет 36%.

Стоит отметить, что Шымкент по вакцинации против COVID-19 лидирует среди регионов республики с показателем 86,8%.

По данным, за последние сутки в городе вакцинировано 7286 человек (I компонентом - 4933, II компонентом - 2353). Всего с начала прививочной кампании вакцинацию прошли 467 916 жителей мегаполиса. Из них получили оба компонента прививки 388 362 человека.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что по состоянию на 14 сентября в пределах регионов нагрузка на инфекционные и реанимационные койко-места в республике составляет 35%. В целом по стране, с 1 августа инфекционная койко-нагрузка снизилась до 56%, количество реанимационных койко-мест - с 45 до 35%.

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