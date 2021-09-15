Токаев подписал поправки в договор ЕАЭС, касающиеся передачи электроэнергии

Документ определят методологию осуществления межгосударственной передачи электроэнергии между странами в связи с присоединением Кыргызстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики", сообщает zakon.kz.

Документ определят методологию осуществления межгосударственной передачи электроэнергии между странами в связи с присоединением Кыргызстана.

В рамках урегулирования взаимоотношений межгосударственной передачи электрической энергии со стороны Кыргызстана по территории государств-членов Союза был подготовлен Протокол, целью которого является определение методологии осуществления межгосударственной передачи электрической энергии между странами Союза в связи с присоединением к Договору Кыргызской Республики.

Проект Протокола был одобрен 13 января 2017 года на заседании Совета Евразийского экономического союза.

Ратификация Протокола обеспечит возможность эффективной работы энергосистем государств-членов ЕЭС, с учетом присоединения Кыргызстана к Протоколу об обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики, включая ценоообразование и тарифную политику.

Ранее сообщалось, необходимость импорта электроэнергии возникла в Кыргызстане в связи с уменьшением стока в реках, на которых расположены гидроэлектростанции, обеспечивающие большую часть генерации электроэнергии в этой стране.

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