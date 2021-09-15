Что является основой для создания сильного тюркского мира

Необходимо объединить усилия по восстановлению мощи тюркского мира.

Вице-президент Международной Тюркской академии, доктор политических наук, Физули Маджидли Зульфу оглы в рамках Евразийского медиа форума заявил, что необходимо объединить усилия по восстановлению мощи тюркского мира, передает корреспондент zakon.kz.

Физули Маджидли Зульфу оглы указал на важность вопроса интеграции.

Наша первостепенная задача, евразийская задача – объединить наши усилия по восстановлению мощи тюркского мира. И общий алфавит, мне думается, является одной из основ, на которой может зиждиться наше сотрудничество, – сказал он.

Спикер отметил, что с момента обретения независимости нашими государствами были предприняты очень важные шаги, были укреплены культурные связи.

Мы смогли установить и организовать работу Совета тюркских государств, была организована Международная тюркская академия и, конечно, я хотел бы упомянуть об Ассамблее парламентариев тюркских народов. Мы осуществляем самое широкое взаимодействие на различных уровнях, – подчеркнул Физули Маджидли Зульфу оглы.

В целом, по его словам, два года назад была создана Тюркская академия, чтобы внести вклад в процесс интеграции в области информации, гуманитарных вопросов, образования и науки.

Тюркская академия для этих целей ведет научные исследования фундаментального характера, разрабатывает учебники, был опубликован географический атлас, был создан электронный портал "Наследие" и каждый год Академия реализует проект "Тюркский барометр", мы также организовываем научно-археологические экспедиции, – резюмировал спикер.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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