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Конфликт двух воспитанниц детского дома в Алматы прокомментировали в полиции 

Фото: pxhere.com 15 сентября 2021, 16:46

Инцидент произошел 3 сентября.

В социальных сетях стало распространяться видео, на котором снят конфликт двух воспитанниц детского дома, сообщает zakon.kz.

Инцидент прокомментировали в полиции.

По данному факту Управлением полиции Медеуского района была начата проверка, в ходе которой установлено, что на видео запечатлен конфликт двух воспитанниц детского дома, 2004 и 2005 годов рождения. Инцидент произошел 3 сентября. Об указанном факте ранее в полицию никто не сигнализировал, - сообщили в ДП города.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств, по результатам чего будут приняты меры в соответствии с законодательством.

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