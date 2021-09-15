Соотечественники, переселившиеся из Ирана, поселятся в Северо-Казахстанской области.

15 сентября 53 кандаса прибыли в Мангистаускую область из Ирана, передает zakon.kz.

Из города Горган Исламской Республики Иран прибыли 53 кандаса. Планируется, что они 2-3 дня будут в Актау, временно размещаются в общежитии. Для них созданы все условия, далее проследуют через Нур-Султан к месту постоянного жительства в СКО, - сказал заместитель акима города Актау Абылкаир Байпаков.

Стоит отметить, из прибывших в регион 53 человек 25 - дети. Всего в регион прибыло 20 семей.

Среди вернувшихся на историческую Родину Хадиша Адай.

Я сама родилась в Түркменистане. Но в связи с работой была вынуждена уехать в Божнурд, там прожила больше 20 лет. Я и моя большая семья вернулись на историческую Родину, мы счастливы. Огромное спасибо за теплый прием, - поделилась Хадиша Адай.

Соотечественники, переселившиеся из Ирана, поселятся в Северо-Казахстанской области благодаря государственной квоте.

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