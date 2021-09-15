Не откладывай на завтра - девиз руководства нацкомпании "Самрук-Энерго"

Мы переходим на новые технологии с элементами цифровизации - менеджер проекта.

АО "Самрук-Энерго" реализует сразу несколько крупных проектов в стране, направленных на энергетическую и экологическую безопасность. Это связано с ростом потребления электроэнергии, следовательно, с ростом производства.

Так, в Алматы компания намерена сделать воздух чище. Для этого городские ТЭЦ переводятся с традиционного угля на газ. Это позволит снизить выбросы вредных веществ в атмосферу с 50,4 до 6,7 тыс. тонн в год. Ощутимая цифра для такого мегаполиса с учетом его расположения по розе ветров. Кроме того, компания в составе Алматинского энергокомплекса "Самрук-Энерго" - АО "АЖК" приступает к проекту по реконструкции кабельных линий и подстанций в Алматы и области по причине их высокой изношенности.

Порядка 2500 километров кабельных линий в Алматы имеют сверхнормативный срок службы и не отвечают техническим требованиям, а 948 километров эксплуатируются свыше 50 лет. В результате - ежегодный рост аварийности и частые перебои в электроснабжении.

Ряд значимых проектов реализуется компанией и на севере страны. В частности, идет восстановление первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова. Это крупнейшая энергетическая станция Казахстана. По завершении проекта мощность ГРЭС-1 будет увеличена на 500 МВт, таким образом, она вновь после длительного периода выйдет на установленную мощность в 4000 МВт, что актуально в свете растущего спроса на электроэнергию в стране.

По информации управляющего директора по производству и активам АО "Самрук-Энерго" Серика Тютебаева, уже к концу текущего года спрос на электроэнергию, по сравнению с 2020 годам, вырастет на 7%, что существенно для данной отрасли. Причем, запуск блока планируется произвести на год раньше - в 2023 году. Что означает восстановление данного энергоблока, на примере пояснил генеральный директор Экибастузской ГРЭС-1 Едил Копенов.

В настоящее время Алматы потребляет 1000 мегаватт - это два наших блока, т.е. восстановление одного блока сравнимо с потреблением электроэнергии половины мегаполиса, - отметил гендиректор.

Еще один проект реализуется на Экибастузской ГРЭС-2, здесь будет построен новый третий энергоблок. К этому дню шли достаточно долго, несколько десятилетий. Изначально предполагалось строительство восьмиблочной станции, но было построено только два энергоблока по 500 МВт каждый. Третий энергоблок планируется мощностью 636 МВт. По словам председателя Правления АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" Даурена Сагидуллы, к данному времени на площадку строительства поставлено свыше 11 тыс. тонн оборудования.

За минувший год и первое полугодие текущего года в рамках реализации проекта выполнен широкий спектр подготовительных работ: от финансового и технического аудита, рефинансирования кредитных обязательств до заключения договоров на корректировку проектно-сметной документации и оформления разрешительных документов на строительство, - отметил председатель Правления.

Новый блок планируется запустить в 2025 году. Не исключено, что возникнет вопрос о строительстве и четвертого энергоблока. Юг страны нуждается в мощностях. А в Экибастузе планируется строительство двух энергоемких предприятий по производству ферросплавов и технического кремния, что потребует дополнительных мощностей. Причем, проекты будут реализованы в ближайшие годы.

Большие изменения грядут в ТОО "Богатырь-Комир". Здесь намерены нарастить объемы добычи угля и снизить затраты. Это станет возможно благодаря строительству циклично-поточной технологии, которая заменит железнодорожный транспорт. Конвейерная лента общей протяженностью одиннадцать километров позволит сэкономить на простое товарных вагонов и выдавать предприятию до 50 млн тонн угля в год против нынешних 42 млн тонн. По мнению главного менеджера проекта разреза "Богатырь" Сергея Угаркина, это новая веха в развитии разреза.

Мы переходим на новые технологии с элементами цифровизации: железнодорожный транспорт будет заменен на конвейеры, что, несомненно, скажется на рентабельности производства, - отметил менеджер проекта.

Кроме того, прорабатывается идея по обогащению экибастузского угля. Дело в том, что сегодня здесь имеется так называемый третий пласт с высокой долей зольности, что делает его невозможным для эксплуатации электростанциями. Ученые нашли необходимую технологию, правда, пока в лабораторных условиях. В следующем году планируется запустить пилотный проект уже в промышленных условиях. И если результаты найдут подтверждение, то это позволит запустить в оборот около 300 млн тонн угля из так называемых неактивных запасов.

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