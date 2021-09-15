Казахстанские гандболистки стартовали с победы на азиатском первенстве

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16 сентября сборная Казахстана сыграет с Гонконгом.
В матче открытия 18-го Чемпионата Азии по гандболу среди женщин встретились команды Казахстана и Сингапура, передает zakon.kz.
Казахстанские девушки не имели особых проблем в этом матче, были на голову сильнее своих соперниц и по итогам двух периодов праздновали успех - 33:18, сообщает olympic.kz.
Сборная Казахстана, которая является победителем Азиатских игр 2002 и 2006 годов, 16 сентября сыграет с командой из Гонконга.
Куандык Шынасилов
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