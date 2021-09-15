Nur Otan и Antikor Almaty обсудили стратегию по борьбе с коррупцией

Глава государства в своем послании обратил внимание на усиление искоренения бытовой коррупции.

В рамках "Алматы – адалдық алаңы" состоялась встреча руководства Антикоррупционной службы Алматы и представителей Алматинского городского филиала партии Nur Otan, передает zakon.kz.

В ходе встречи обсуждены задачи, поставленные Президентом в послании, по подготовке стратегического документа по борьбе с коррупцией – Концепции, в котором Глава государства обратил внимание на усиление искоренения бытовой коррупции.

В Послании Главы государства народу Казахстана поставлена задача разработать и утвердить Концепцию развития антикоррупционной политики, где особое внимание необходимо уделить искоренению "бытовой коррупции". Для реализации данного поручения мы работаем над стратегическим документом. В этом направлении важен потенциал и Алматинского городского филиала партии Nur Otan. В этой связи, просим экспертов, экспертное сообщество партии поддержать данную инициативу, дать конкретные предложения, вынести концепцию на обсуждение Общественного совета по противодействию коррупции при городском филиале партии, - отметил руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов.

В свою очередь, филиал партии заявил готовность в совместной работе как в разработке стратегического документа по усилению антикоррупционной профилактической работы, так и по оказанию юридической помощи в рамках совместного меморандума.

Советом по противодействию коррупции при партии раcсмотрен ряд важных системных вопросов. Проводится оценка и анализ состояния коррумпированности в государственных структурах, оказания ими государственных услуг и контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. Мы, как руководители проектных офисов "Адалдық алаңы", "Саналы ұрпақ", принимаем в обсуждениях участие и направляем ряд рекомендаций. Сейчас есть поручение Главы государства, будут внесены предложения в стратегический документ по противодействию коррупции, - отметила руководитель "Алматы – адалдық алаңы" Айнур Сабитова.

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