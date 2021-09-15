Готовится проект по сохранению водного баланса на Малом Талдыколе

Прилегающая территория Малого Талдыколя будет рекультивирована и благоустроена.

На экологическом совете под руководством заместителя акима Нурлана Солтамбекова рассмотрен ряд вопросов по сохранению и созданию рекреационной зоны на Малом Талдыколе, передает zakon.kz.

В случае если на водно-болотном объекте Малый Талдыколь не будут проведены дноуглубительные работы, то объект на протяжении нескольких лет полностью высохнет, так как там проходит естественный процесс высыхания воды.

Нурлан Солтамбеков поручил разработать проектно-сметную документацию по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе, где протяженность водной глади будет простилаться на не менее 20 гектарах. Таким образом, будут проведены дноуглубительные работы, которые позволят очистить воду от донных, иловых и других вредных отложений, увеличить среднюю глубину, сохранить водный баланс и др. Стоит отметить, что сейчас показатели содержания главных ионов, тяжелых металлов, биогенных веществ в водно-болотном объекте превышает норму в несколько раз, - пишет пресс-служба столичного акимата.

Как уточняется, очистка Малого Талдыколя от вредных веществ в первую очередь благоприятно скажется на здоровье местных жителей. Прилегающая территория Малого Талдыколя, где постоянная глубина составляет менее 20 см и является опасным болотом, будет рекультивирована и благоустроена. Там будут построены социальные объекты: жилье, школы, медицинские центры.

Работы по рекультивации Малого Талдыколя позволят создать полноценную набережную с созданием акватория: в дальнейшем планируется построить мост, который соединит два берега, запустить судоходство для горожан, также сохранить экоклимат с флорой и фауной.

Стоит отметить, что водно-болотистый объект Малый Талдыколь был накопителем сточных вод, не имеет естественной связи с озером большой Талдыколь и не оказывает взаимного влияния посредством поверхностного притока и подземных вод. На самом Талдыколе (Большой Талдыколь) будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Не менее привлекательным местом станет второй экопарк – у озера Майбалык (юго-восточная сторона по направлению в аэропорт), - резюмируется в сообщении.

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