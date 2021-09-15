Конфликт воспитанниц детского дома в Алматы: руководители отстранены от должности

Руководители детского дома "Жанұя" отстранены от должности.

Прокуратурой Алматы завершена внеплановая проверка в Специализированном комплексе "Жанұя". Руководители детского дома отстранены от должности, передает zakon.kz.

В ходе проверки выявлена необоснованная переплата заработной платы работникам учреждения, недостача товарно-материальных ценностей, в том числе спонсорской помощи, оплата за непроизведенный текущий ремонт помещений, - сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Кроме того, в социальном объекте не соблюдались положенные нормы по питанию детей, закупались некачественные продукты, нарушались условия их хранения.

Из-за бездействия администрации 22 воспитанника годами не получали государственную социальную помощь на сумму 10 млн тенге, на детей-сирот несвоевременно оформлялось недвижимое имущество покойных родителей, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечено, что сироты с ограниченными возможностями не получали должной психолого-медицинской помощи, в последующем 18 выпускников с запущенными диагнозами переведены в Дом инвалидов.

Здание центра 1967 года постройки, находится в плачевном санитарном и противопожарном состоянии, капитальный ремонт никогда не проводился.

По представлению прокуратуры акиматом Алматы выделены средства на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта всего здания и благоустройства территории.

По материалам проверки начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в крупном размере на сумму 58 млн тенге (ст. 189 ч.3 п.1 УК Республики Казахстан). Расследование поручено Департаменту экономических расследований Алматы. пресс-служба прокуратуры города

В рамках расследования бывший руководитель гр. К. отстранена от должности, а заместитель по воспитательной работе - гр. Ш. - уволена в связи с утратой доверия.

Остальные данные досудебного расследования не подлежат разглашению в порядке ст. 201 УПК РК.

В социальных сетях стало распространяться видео, на котором снят конфликт двух воспитанниц детского дома. Управление полиции Медеуского района начало проверки в данном социальном заведении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!