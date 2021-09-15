В популярных марках чая обнаружены потенциально опасные соединения

По предварительным данным, они образовались при реакции хлора с природными фенольными и полифенольными прекурсорами в чаинках.

Американские ученые из Университета Южной Каролины обнаружили в чае 15 ранее неизвестных побочных продуктов обеззараживания воды, передает zakon.kz.

По предварительным данным, они образовались при реакции хлора с природными фенольными и полифенольными прекурсорами в чаинках, - пишет ren.tv.

Отмечается, что в чае содержится около 500 соединений, многие из которых начинают реакцию с остаточным хлором из водопроводной воды с образованием побочных продуктов дезинфекции (ППД). Многие из них потенциально опасны для здоровья.

При помощи хромато-масс-спектрометрии ученые измерили уровни 60 известных ППД в трех популярных марках чая - зеленом Twinings, сорте "Эрл Грей" и Lipton.

Оказалось, что их уровень в чае ниже, чем в водопроводной воде, поскольку при заварке многие из них испарились или впитались в чаинки. 12% из них - в том числе дихлоруксусная кислота, трихлоруксусная кислота и хлороформ - появились при реакции с хлором, тогда как остальные находились еще в составе исходной воды. При этом они составили всего четыре процента от общей доли органических галогенов в чае.

Это позволило прийти к выводу, что большинство содержащихся ППД неизвестно ученым.

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