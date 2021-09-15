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Пять ночей будет частично перекрыта улица в Алматы

Фото: zakon.kz 15 сентября 2021, 21:47

Ограничение движения на дороге ожидается с 15 по 20 сентября.

По улице Кудерина будут проводиться ремонтные работы, передает zakon.kz.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 15 по 20 сентября текущего года в ночное время с 23:00 до 06:00 движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Кудерина от проспекта Райымбека до проспекта Рыскулова, - сообщает управление городской мобильности Алматы в Facebook.

В управлении просят горожан скорректировать свой маршрут заранее.

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