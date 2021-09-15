Какие продукты могут привести к обморокам и слабоумию

Для нормальной работы мозга нужно есть меньше сахара.

Американские диетологи составили список продуктов и витаминов, переизбыток или недостаток которых могут привести к обморокам и слабоумию, передает zakon.kz.

Отмечается, что, в первую очередь, для нормальной работы мозга нужно есть меньше сахара. Доктор Димитар Маринов отметил, что, хотя глюкоза и является основным топливом мозга, употреблять сладкое в чрезмерных количествах не стоит.

Избыток сахара вызывает выделение большого количества инсулина. Инсулин, в свою очередь, блокирует поступление в мозг почти всех аминокислот, кроме триптофана, который превращается в серотонин и мелатонин — гормон сна. В итоге переедание сладкого может ввергнуть вас настоящую углеводную кому, - приводит ren.tv слова специалиста.

Также он призвал не впадать в другую крайность и не отказываться от углеводов полностью. Из-за их полного отсутствия, как он отметил, уровень в сахара в крови будет нестабильным и может привести к приступам гипогликемии, спутанному сознанию и обморокам.

Диетолог Мелисса Митри посоветовала не употреблять много алкоголя. Она порекомендовала выпивать не более одного-двух бокалов вина в день.

Доктор Лиз Весник назвал вредными для мозга пропуски приема пищи.

Когда вы едите нерегулярно, организм начинает самостоятельно вырабатывать глюкозу, пытаясь сбалансировать уровень сахара в крови, - сказала она, призвав завтракать в течение часа после пробуждения и есть сбалансированные блюда каждые три-четыре часа.

Также диетологи советуют следить за достаточным содержанием витамина B12 в рационе, который защищает нервные клетки и участвует в выработке нейротрансмиттеров.

Симптомами дефицита витамина B12 могут быть: плохая память, спутанность сознания, депрессия и даже слабоумие, - заявила доктор Элизабет Уорд.

Доктор Сандра Эль Хадж, в свою очередь, посоветовала отказаться от диет с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут способствовать снижению когнитивных способностей и усугублению расстройств у страдающих психическими заболеваниями.

Кроме того, они нарушают передачу внутриклеточных сигналов и экспрессию генов, что приводит к тревоге, депрессивному поведению, - добавила врач.

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