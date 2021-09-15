Премии на 60 миллионов тенге выписали себе чиновники в СКО

Материалы передали в антикоррупционную службу для принятия процессуального решения.

Завысить выплаты решились 10 сотрудников Кызылжарского районного акимата, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Как сообщили в ревизионной комиссии, госслужащие самостоятельно перераспределяли местный бюджет и увеличивали финансирование на содержание аппарата района. В итоге сумма годового финансирования оплаты труда сотрудников была превышена в три раза.

В отдел экономики и финансов уже направлено предписание об устранении нарушений. Руководитель отдела привлечена к дисциплинарной ответственности. Материалы передали в антикоррупционную службу для принятия процессуального решения.

Установлена необоснованная выплата премии работникам Кызылжарского районного отдела экономики и финансов на сумму 60,6 миллиона тенге. Кызылжарским районным отделом экономики и финансов, как местным уполномоченным органом по государственному планированию при рассмотрении бюджетных заявок администратором бюджетной программы не на должном уровне проводилась работа на предмет их соответствия бюджетному и иному законодательству РК, а также не обоснована достоверность и обоснованность расходов по дополнительной потребности самого отдела, - сказал член ревизионной комиссии по СКО Талгат Кенжебаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!