Сборная Казахстана по футзалу обеспечила себе путевку в плей-офф мирового первенства

В подгруппе "А" лидируют сборные Казахстана и Венесуэлы.

15 сентября казахстанская дружина провела свой второй матч на групповом этапе Чемпионата мира в Литве, передает zakon.kz.

Хозяева площадки стали соперниками казахстанской сборной во втором туре. Посланцы Казахстана провели игру полностью под свою диктовку, забив три безответных мяча. Нападающий команды Тайнан отметился уже на первой минуте матча - 1:0, затем Даурен Турсагулов и Альберт Акбаликов довели встречу до логического конца - 3:0.

Автор третьего гола в ворота Литвы Альберт Акбаликов забил еще один мяч, но его не засчитала судейская бригада. Даже после просмотра видео этого момента, в котором мяч явно пересек линию ворот хозяев, арбитры не поменяли своего решения.

Казахстан вышел в стадию плей-офф, осталось только определить, с какого места в группе. На этот вопрос получим ответ 18-го сентября, когда пройдут заключительные игры.

В подгруппе "А", помимо казахстанской команды, также с 6-ю очками лидирует сборная Венесуэлы. Их очная встреча и определит победителя группы.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!