Туркменистан станет полноправным членом Тюркского совета

Тюркский совет будет называться "Организацией тюркоязычных государств".

В ноябре 2021 года Совет сотрудничества тюркоязычных государств будет называться "Организация тюркоязычных государств", сообщает zakon.kz со ссылкой на азербайджанское издание Report.az.

Также Туркменистан может присоединиться к Совету в качестве полноправного члена.

Ожидается, что Туркменистан станет полноправным членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) в следующем месяце, - сказал заместитель председателя Партии справедливости и развития (AKP) премьер-министра Турции Бинали Йылдырым

На саммите в Стамбуле название Совета будет изменено. По словам Бинали Йылдырыма, Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) будет называться "Организация тюркоязычных государств".

VIII саммит Турецкого совета состоится 12 ноября в Стамбуле, Турция. По информации азербайджанского издания, на следующем саммите председательство в организации перейдет Турции.

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