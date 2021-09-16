Чревата гражданской войной - Токаев об обстановке в Афганистане

По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной - Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе, высказался об обстановке в Афганистане, сообщает zakon.kz.

По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни, - цитирует Касым-Жомарта Токаева Акорда.

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Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с развитием ситуации в Афганистане. По его мнению, социально-экономическая обстановка в этой стране движется в сторону гуманитарного кризиса.

Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном. Полагаю необходимым продолжить плотное наблюдение за деятельностью новых властей для выработки долгосрочной стратегической линии в отношении Афганистана. Наш базовый ориентир - ожидаемые решения Совета безопасности ООН, которых Казахстан намерен твердо придерживаться. Касым-Жомарт Токаев

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