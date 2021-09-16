В правила ротации госслужащих внесли изменения

В частности, изменения внесены в указ от 29 декабря 2015 года "О некоторых вопросах прохождения государственной службы".

Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 3 сентября 2021 года внесены изменения в правила ротации госслужащих, сообщает zakon.kz.

В частности, изменения внесены в указ от 29 декабря 2015 года "О некоторых вопросах прохождения государственной службы".

Правила и сроки проведения ротации, категориях и должностях государственных служащих, подлежащих ротации, утвержденные этим указом, дополнены пунктом 3-1 следующего содержания: Назначение государственного служащего на предыдущую должность, с которой осуществлена ротация, допускается не ранее чем через один год со дня его ротации на другую государственную должность, если Президентом Республики Казахстан не будет принято иное решение.

При этом решение Президента РК может быть принято в отношении политического государственного служащего и административного государственного служащего корпуса "А" по представлению первого руководителя соответствующего государственного органа, - говорится в поправке.

Вместе с тем Правила занятия вакантных или временно вакантных административных государственных должностей корпуса "Б" в порядке перевода без проведения конкурса дополнены пунктом: не допускается назначение государственного служащего в порядке перевода на предыдущую должность, с которой осуществлена его ротация, в течение одного года со дня его ротации на другую государственную должность.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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