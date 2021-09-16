Профессор из Франции поделился мнением о конвергенции правовых систем в Казахстане

Прежде чем говорить о преимуществах и недостатках конвергенции, следует подумать о ее реалиях.

Доктор юридических наук, профессор университета Лотарингии (Франция) Франсуа Ксавье Ликари поделился своим мнением о конвергенции континентального и английского права на научном диспуте, прошедшем в Алматы в рамках I Международного форума молодых ученых "Интеллектуальный потенциал независимого Казахстана: 30 лет становления и развития", сообщает zakon.kz.

Говоря о преимуществах и недостатках конвергенции (взаимопроникновение, взаимовлияние) между римским и английским правом, профессор Франсуа Ксавье Ликари отметил: "Нам сначала нужно понять, есть ли в самом деле конвергенция, какова действительность этой конвергенции и конвергенция чего именно – учреждений или касаемо каких-то идей, правил... Например, давайте подумаем о конституционном праве. У нас есть принцип, который встречается практически во всех конституционных судах - принцип пропорциональности. На первый взгляд, кажется, что это определенная конвергенция, но если мы посмотрим более внимательно и попытаемся понять, как это все применимо в судах, то видим большую разницу".

По словам спикера, принцип пропорциональности во Франции и принцип пропорциональности в США заметно отличаются и причины на то разные. Поэтому он с некоторым недоверием и сомнениями относится к тому, когда говорят о конвергенции. В большей степени конвергенция представляет собой что-то поверхностное, отметил эксперт и привел другой пример - нормы.

Нормы, их формулировка могут быть одинаковыми во французском кодексе или казахстанском кодексе, но это не означает, что закон и его практическое применение будут такими же одинаковыми, потому что у нас разный менталитет, разная правовая культура и так далее, - подчеркнул он. - Поэтому я бы предпочел говорить не конвергенция, а гибридизация. Мы импортируем какие-то идеи, но это не означает, что мы полностью импортируем нормы, правила, системы или законы. Таким образом, нам нужно быть реалистами, когда мы говорим о законах и руководствоваться не только какими-то формальными подходами.

Во-вторых, заметил спикер, многое зависит от контекста, от экономической, политической ситуации, от профессионализма судей…

Как европеец, у меня есть сомнения по поводу конвергенции, я не думаю, что у нас есть какая-то конвергенция с английским правом, - пояснил спикер. – Возможно, здесь нужна более точная формулировка, связанная с "правовым семейством", потому что английское право включает в себя элементы из французского и римского права. Поэтому нам нужно быть очень аккуратными и видеть существенные различия ветвей законодательства - Уголовный кодекс, Конституционный кодекс, Гражданский кодекс...

Что касается коммерческого права, то, по мнению профессора, у нас в большой степени присутствует конвергенция с американской частью английского права. "Иногда мне кажется, что европейское законодательство становится все более американизированным и, наоборот, американское законодательство становится все более европеизированным. И США все меньше и меньше опираются на прецеденты, подобно как в Европе, в европейском законодательстве. Прецедентное право в Европе становится, наоборот, все более важным. Поэтому он хотел бы говорить о конвергенции между европейским континентальным правом и американской составляющей английского права. Прецедентное право становится все более важным в Европе, и в этом плане писаные законы становятся более важными в Соединенных Штатах.

Таким образом, Франсуа Ксавье Ликари призывает сначала подумать о реалиях конвергенции, прежде чем говорить о преимуществах и недостатках. На его взгляд, единственная сфера, где конвергенция достаточно высокая, это арбитражные суды.

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