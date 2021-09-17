Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

70 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Фото: zakon.kz 17 сентября 2021, 08:33

187 человек выздоровели.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

Зафиксировано 236 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 187 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 73 599, летальных случаев - 4714, выздоровевших - 60 358.

Лечение от КВИ продолжают получать 72 789 человек (64 262 КВИ+ и 8 527 КВИ-), из них:

  • в стационарах находятся 13 610 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 59 179.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии - 1064 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 317,
  • на аппарате ИВЛ - 192.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Imanbek получил премию в номинации "Открытие года"
Землетрясение силой 2-3 балла ощутили в Алматинской области