70 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Приложение zakon.kz
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187 человек выздоровели.
Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 17 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.
Зафиксировано 236 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 187 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 73 599, летальных случаев - 4714, выздоровевших - 60 358.
Лечение от КВИ продолжают получать 72 789 человек (64 262 КВИ+ и 8 527 КВИ-), из них:
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
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