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Умер казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер

Фото: wfrk.kz 17 сентября 2021, 09:25

Ему было 25 лет.

Ночью 17 сентября ушел из жизни тяжелоатлет Альберт Линдер, сообщает zakon.kz.

Чемпион Мира среди юношей, чемпион Азии, победитель и рекордсмен Универсиады, многократный чемпион Казахстана Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу. Коллектив Федерации тяжелой атлетики Казахстана выражает самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким спортсмена, - говорится на сайте федерации.

Альберту Линдеру было 25 лет.

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