Подпольное казино под видом бани накрыли в Алматы

В подпольное казино пропускали только постоянных клиентов.

В Алматы пресечена деятельность подпольного казино под видом банного комплекса, сообщает zakon.kz.

По данным Агентства РК по финансовому мониторингу, сотрудниками территориального департамента АФМ по Алматы пресечена деятельность подпольного казино, размещенного в одном из банных комплексов мегаполиса.

На момент проверки в заведении находились 23 игрока, а также обслуживающий персонал. Сотрудниками изъяты сукно, игральные фишки различного номинала, игральные пластиковые карты в колодах. пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что в подпольное казино пропускали только постоянных клиентов.

Прием денежных средств игроков осуществлялся перечислением на карточные счета организаторов казино. пресс-служба АФМ РК

Начато досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса.

Согласно ст. 11 Закона РК "Об игорном бизнесе" на территории Республики Казахстан запрещена деятельность казино и игровых автоматов вне мест, определенных законом.

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