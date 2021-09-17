Казахстан обошел Туркменистан, но уступил Кыргызстану по качеству образования

Лучшими странами в сфере образования были названы Великобритания, США и Австралия.

В рейтинге стран по качеству системы образования Казахстан занял 62-е место из 93 в мире, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в исследовании Ranking.kz, лучшими странами в сфере образования были названы Великобритания, США и Австралия. Замкнула рейтинг с наихудшими показателями Ботсвана.

Среди стран СНГ, попавших в рейтинг, показатели качества системы образования лучше, чем в Казахстане, оказались в России (36-е место) и Кыргызстане (55-е место). Хуже, чем в РК, ситуация в Азербайджане (69-е место) и Туркменистане (86-е место), - отмечено в публикации.

Эксперты отмечают, что в 2020/2021 учебном году в стране насчитывалось 125 самостоятельных высших учебных заведений.

Треть всех учреждений находится в Алматы (41 вуз). Концентрация вузов высока также в двух других мегаполисах страны - Нур-Султане (15 заведений) и Шымкенте (10 заведений), - уточнили аналитики.

В текущем учебном году в вузах страны обучались 576,6 тыс. студентов - на 4,6% меньше, чем годом ранее. Сокращение численности обучающихся наблюдается впервые за последние пять лет.

На начало учебного года в вузы прибыло 105,2 тыс. студентов - на 3,7% больше, чем в 2020/2019 учебном году.

При этом выбыло студентов на 89,9% больше, чем в 2020/2019 учебном году - сразу 115,2 тыс. человек. Увеличение численности выбывших студентов наблюдается уже три года подряд. Так, в 2018/2019 учебном году выбыло 51,8 тыс. студентов (плюс 3,4% за год), в 2019/2020 году - 60,7 тыс. (плюс 17,1%), - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что в последнее время из-за некачественной системы образовательных программ в ряде вузов РК Министерством образования были отозваны лицензии.

Среди выбывших в другие учебные заведения перевелись 24,7 тыс. студентов (в 2,6 раза больше, чем годом ранее); 22,9 тыс. студентов были переведены на другие формы обучения в том же учебном заведении (рост - в 2 раза); 22,5 тыс. студентов выбыли из-за финансовых трудностей (сразу плюс 82,2%); 21,4 тыс. студентов ушли по собственному желанию (плюс 51,3%).

Еще 10,3 тыс. студентов выбыли из-за нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка (рост - в 2,6 раза), 8 тыс. студентов - по неуспеваемости (плюс 44,8%), 746 студентов были призваны в ряды вооруженных сил (плюс 0,7%), 221 студент выбыл по состоянию здоровья (плюс 18,8%).

В 2020/2021 учебном году лишь 34% из общей численности студентов обучались на государственном гранте: 196,1 тыс. человек - на 8,9% больше, чем годом ранее. В свою очередь, платно обучались 380,5 тыс. студентов - на 10,3% меньше, чем годом ранее, - заявлено на сайте.

Всем казахстанским абитуриентам, чтобы поступить в местный вуз, вне зависимости от формы обучения, на грант или платно, необходимо сдать ЕНТ и ряд вступительных экзаменов для некоторых специальностей. В то же время для иностранных граждан в Казахстане возможностей поступить в вуз больше.

Иностранцам нет необходимости сдавать ЕНТ, нет таких жестких временных рамок для сдачи документов, как у граждан РК (только после окончания школы и до конца/середины августа). Иностранцы могут подать документы на поступление в вузы и зимой, и летом, зачисление иностранных граждан осуществляется в соответствии с академическим календарем за пять дней до начала следующего академического периода.

За полный 2020 год из РК в связи с учебой за границей выбыли 102 человека - в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. В 2020-м впервые было зарегистрировано сокращение численности выезжающих студентов, и с учетом пандемии COVID-19 это ожидаемо. С 2016-го по 2019 год в стране наблюдался стабильный рост численности выезжающих студентов.

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