Назначен глава Комитета инвестиций МИД Казахстана

С марта 2020 года по настоящее время Ардак Зебешев работал заместителем председателя Комитета по инвестициям МИД РК.

Назначен председатель Комитета инвестиций Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает zakon.kz.

Ардак Темирханович Зебешев назначен председателем Комитета инвестиций Министерства иностранных дел РК. пресс-служба МИД РК

Ардак Зебешев родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанская область). Трудовой путь начал в 2003 году с должности главного специалиста Управления организационно-кадровой и аналитической работы Управления труда и социальной защиты населения акима Шымкента. В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РК, в Посольстве РК в Республике Узбекистан, а также Канцелярии премьер-министра РК.

В 2016-2018 годах занимал должность руководителя секретариата председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В 2018-2019 годах был советником заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства РК.

С апреля 2019-го по март 2020 года занимал должность руководителя Управления по сопровождению и реализации инвестиционных проектов Комитета по инвестициям МИД РК.

С марта 2020 года по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по инвестициям МИД РК.

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