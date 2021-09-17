Принимали по рекомендации - медики в Нур-Султане подделывали паспорта вакцинации

Проводится досудебное расследование.

В Нур-Султане задержаны трое подозреваемых в подделке паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

Как отмечают в полиции столицы, ими оказались двое медицинских работников в возрасте 38 и 40 лет, а также 44-летний супруг одной из подозреваемых.

Медработники на протяжении трех последних месяцев за денежное вознаграждение проводили фиктивную вакцинацию с целью изготовления паспортов вакцин без фактической инъекции. Желающих "привиться мимо плеча" медработники принимали исключительно по рекомендации знакомых по предварительной оплате. Роль супруга в данной схеме заключалась в том, что он находил клиентов, консультировал и получал оплату за услуги. При обращении в медучреждение люди называли кодовое слово для получения "фиктивных справок", - уточнили в полиции.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по ст.385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов".

Санкция статьи предусматривает наказание до 4-х лет лишения свободы. В ходе обысков изъяты медицинская документация, сотовые телефоны. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы. Медработники дали признательные показания. Устанавливается количество лиц, обратившихся к ним для получения поддельных паспортов вакцинации, - заключили в пресс-службе.

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