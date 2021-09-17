Защита от травли и не только – какие меры предусматривает законопроект

Планируется также внести понятия для социальных сетей и мессенджеров с регламентацией их деятельности на территории страны.

Законопроект по вопросам защиты прав ребенка, разработанный Министерством информации и общественного развития, предусматривает ряд поправок в законы о СМИ, о правах ребенка в РК, об образовании, о связи, об информатизации. Zakon.kz расскажет подробнее, о чем этот документ и какие меры предлагает для защиты детей.

Буллинг и Кибербуллинг

В первую очередь речь идет о буллинге и кибирбуллинге. В закон вносится такое понятие. Так, законопроект устанавливает, что буллинг и травля это равнозначные понятия, под которые подпадают действия лица или группы лиц, носящие унизительный характер для ребенка. Если при этом они используют средства информационно-коммуникационных технологий, в частности, соцсети, мессенджеры, то эти будут относиться к кибербуллингу.

Документ также предусматривает, что дополнительно министерством образования и науки будут разработаны Правила профилактики травле (буллингу) в образовательном процессе.

Кроме того, планируется также внести понятия для социальных сетей и мессенджеров с регламентацией их деятельности на территории страны.

Так выглядит общий подход по регулированию буллинга и кибербуллинга в Казахстане.

15 сентября депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект, предложив его немного доработать. Так, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин высказался за выработку конкретных механизмов борьбы с кибербуллингом.

В последние годы буллинг, и особенно кибербуллинг, стал представлять большую общественную опасность, приводит к серьезным последствиям, все чаще становится причиной суицидов. В возрастной категории до 18 лет в прошлом году было 143 суицида и 306 попыток суицида. А только за полгода нынешнего уже 105 суицидов и 193 попытки. Понятно, что есть случаи по семейно-бытовым причинам, но немалая доля связана с буллингом. Все это говорит о том, что здесь нужны действенные меры ответственности за совершение противоправного деяния, коим является буллинг, - сказал Нурлан Нигматулин.

При этом он отметил, что на практике "не работают" механизмы рассмотрения буллинга и кибербуллинга в рамках статей, касающихся оскорбления и клеветы.

Регистрация соцсетей

Зачем нужны нормы по регистрации представительств социальных сетей? Как пояснили в МИОР, в прошлом году было выявлено чуть больше 70 тыс. фактов нарушений казахстанского законодательства в социальных сетях, при этом за полгода этого года уже выявлено больше 140 тыс. таких фактов.

Как показывает практика, администраторы социальных сетей не ограничивают в своих ресурсах информацию по порнографии, суицидам, пропаганде экстремизма и терроризма. В соцсетах и мессенджерах также процветает продажа наркотиков, оружия и т.д.

Мониторинг информационного поля показывает, что с развитием технологий, травля перешла в Интернет. Причем достаточно много фактов травли, как в отношении взрослых, так и детей. Обычно травля происходит в закрытых группах и сообществах, в которые попасть, не имея доступа, практически невозможно.

Многие наслышаны про ставшие суперпопулярными в социальной сети "Вконтакте" суицидальные группы с разными хэштегами (#cинийкит, #тихийдом, #китыплывутвверх, #морекитов»), где мониторинг МИОР выявил много материалов суицидального характера в отношении подростков.

Несколько месяцев ушло на удаление материалов из социальной сети. Сейчас мониторинг снова фиксирует новые группы в социальных сетях, направленные на подростков.

В общей сложности с 2019 года министерством было выявлено больше 250 фактов, связанных с распространением информации, пропагандирующей суицид.

Все это приводит к необходимости наладить контакты с представительствами иностранных социальных сетей. Поэтому и поднимается вопрос о регистрации представительств соцсетей в Казахстане, чтобы с ними можно было работать напрямую.

Как показывает международный опыт, Казахстан не первая и не единственная страна, которая на законодательном уровне устанавливает требования по открытию представительств.

В таких странах как Россия, Узбекистан, Турция, Франция, Германия уже существуют нормы об обязательном открытии представительств иностранных социальных сетей и мессенджеров.

При этом, например, в Германии за неудаление противоправного контента установлен штраф до 50 млн евро. После применения таких санкций компании-организации социальных сетей сразу начали удалять противоправный контент.

В Турции за невыполнение условий об обязательном открытии представительств для соцсетей с аудиторией более 1 млн человек предусмотрен крупный штраф в размере 10 млн лир, далее следует санкция в 30 млн лир, затем следует запрет на публикацию рекламы. И на четвертой стадии в качестве наказания рассматривается снижение скорости передачи данных до 90%.

В настоящее время все социальные сети исполняют требования законодательств указанных стран.

Таким образом, предлагается использоваться международный опыт в части защиты прав детей и налаживанию контактов уполномоченных органов с администрациями социальных сетей на предмет удаление противоправного контента.

Что делать, если человека травят в социальной сети

Действующее законодательство уже предусматривает административную и уголовную ответственность за деяния, совершенные в виде клеветы, оскорбления, доведения до самоубийства и т.п, что является своего рода видами буллинга.

При этом рассмотрение фактов правонарушений правоохранительными органами и судами осуществляется только на основании заявлений самой потерпевшей стороны.

Человек, в отношении которого осуществляется кибербуллинг в социальных сетях, а также его законный представитель в отношении несовершеннолетних, имеют право обратиться в правоохранительные органы с заявлением по фактам травли в социальных сетях.

На основании данного заявления сотрудники правоохранительных органов, в рамках порядка взаимодействия уполномоченного органа с государственными органами, установленного законодательством РК, обратятся в МИОР с уведомлением о фактах кибербуллинга в отношении человека.

После принятия же законопроекта человек, столкнувшийся в социальных сетях с травлей, получит также право параллельно обратиться в МИОР для оперативного удаления в социальных сетях оскорбительных постов и комментариев.

Кроме того, на основании представленного уведомления от сотрудников правоохранительных органов или обращения от гражданина министерство проведет проверку социальных сетей на подтверждение фактов, указанных в документах, в случае выявления фактов кибербуллинга - подготовит предписание в социальные сети о необходимости принятия мер по ограничению доступа к противоправному ресурсу либо его удалению.

За какие действия и слова можно привлечь человека к ответственности

Этот вопрос больше относится к компетенции правоохранительных органов. Но при поступлении обращений от граждан по фактам травли их в социальных сетях МИОР планирует придерживаться трех основных критериев.

Первое. Это умышленные действия в отношении одного лица со стороны другого лица или группы лиц, осуществляющих переписку.

Это умышленные действия в отношении одного лица со стороны другого лица или группы лиц, осуществляющих переписку. Второе. Это ее противоправность, например в переписке есть оскорбление, унижение чести и достоинства, подстрекательство на совершение каких-либо противоправных действий.

Это ее противоправность, например в переписке есть оскорбление, унижение чести и достоинства, подстрекательство на совершение каких-либо противоправных действий. Третье. Это систематичность, то есть неоднократное высказывание в отношении только одного определенного лица.

В случае, если представленная переписка будет отвечать в комплексе всем вышеперечисленным критериям, тогда МИОР в обязательном порядке подготовит предписание для социальной сети по удалению либо ограничению доступа к данной переписке.

Как определить тех, кто оставил запись в социальной сети

Действительно, у обычных казахстанцев, подвергающихся кибербуллингу в социальных сетях, не всегда есть возможность самостоятельно определить, кто именно делает записи, для подачи искового заявления в рамках гражданского процесса. Так как зачастую для этих целей используют фейковые аккаунты.

После принятия законопроекта и появления представительств иностранных социальных сетей и мессенджеров это можно будет установить и прекратить травлю, так как правоохранительные органы смогут делать запросы в эти представительства об установлении личности лиц, осуществляющих травлю в социальных сетях, в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по заявлениям граждан, подвергшихся буллингу.

Кроме того, наличие здесь филиалов или представительств иностранных социальных сетей и мессенджеров позволит уполномоченным органам более оперативно взаимодействовать с ними.

Удерживание детей

Стоит отметить, что кроме буллинга и кибербуллинга законопроект предусматривает и много других норм, касающихся прав детей. Так, в Кодекс «О браке (супружестве) и семье» вносится поправка о том, что родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя без законных на то оснований.

Органы опеки и попечительства после того, как ему стало известно об удержании ребенка помимо воли его родителей, обязаны в течение трех дней возвратить ребенка его родителям либо обеспечить временное устройство ребенка.

При наличии признаков уголовного или административного правонарушения в действиях родителя или лица, удерживающего ребенка, орган опеки и попечительства обязан обратиться с заявлением в правоохранительные орган.

За отказ возвратить ребенка родителям и умышленное создание препятствий для его возврата предусматривается административная или уголовная ответственность.

Лишение родительских прав

Также расширяется статья по лишению родительских прав. Теперь говорится, что эта мера является исключительной и применятся судом для защиты ребенка, когда исчерпаны другие способы защиты.

Так, родители могут быть лишены родительских прав в отношении ребенка, если они:

признаны судом виновными в совершении умышленных уголовных правонарушений средней тяжести, тяжких или особо тяжких против жизни, здоровья и половой неприкосновенности, или правонарушений той же степени тяжести против жизни и здоровья (супруги) или иных совместно проживающих членов семьи; признаны судом виновными в совершении в отношении своего ребенка умышленных уголовных правонарушений небольшой тяжести, если ранее в отношении него (их) судом выносилось решение об ограничении родительских прав; злостно уклоняются от уплаты алиментов; отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, из организаций для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных организаций; в ущерб правам ребенка продолжительно (свыше шести месяцев) после постановки на профилактический контроль злоупотребляют азартными играми, пари, алкоголем или наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

Между тем суд может отказать в иске о лишении родительских прав, но при этом принять решение об ограничении родителя в родительских правах. Также законопроект предусматривает меры, в каких случаях родителей могут ограничить в правах на ребенка и в каким отобрать его из семьи или из других мест.

Кроме того, расширяются и уточняются нормы, касающиеся усыновления детей и его отмены.

Дети-сироты, инвалиды и жилье

Законопроект также предусматривает обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем из государственного жилищного фонда.

Ожидается, что такая поправка существенно расширит меры государственной поддержки детей-сирот и укрепит права детей-сирот на жилье.

Согласно действующему законодательству дети, которые были лишены опеки родителей, вправе претендовать на льготы от государства в силу наличия у них особого статуса "ребенка-сироты".

Как отметили мажилисмены, это предложение вносится для установления справедливости в отношении к данной категории граждан страны и ущемления их прав, а также для определения мер, направленных на защиту их прав и интересов в области защиты имущественных и неимущественных (личных) прав в своевременном обеспечении жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Также планируется предусмотреть квоты при распределении жилья для семей, имеющих на иждивении ребенка инвалида, так как с 2019 года в отдельную очередь выведены многодетные семьи.

Предлагается с целью предусмотрения при распределении жилья равномерно распределять и квартиры для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, - говорится в документе.

Кроме того, законодательно закрепляется понятие услуг социальной реабилитации и вопросов функционирования детских реабилитационных центров, чтобы расширить доступ к постоянной реабилитации для детей с особыми потребностями, в том числе детей с ДЦП.

Законопроект предусматривает финансовую поддержку организаций, занимающих поддержкой и реабилитацией детей с особыми потребностями и ряд других норм.

Подготовила Лариса Черненко

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!