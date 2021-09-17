Какие дни сентября изменят жизнь

У астрологов есть рекомендации.

О том, когда в сентябре лучше планировать важные дела и устраивать встречи, рассказала нумеролог, сообщает zakon.kz.

Астрологи отмечают, что в жизни бывают дни, когда все буквально валится из рук и когда все идет, как по маслу. По их мнению, на такой расклад неизменно влияют звезды.

Нумеролог Юлия Леонова назвала изданию "Пятый канал" две главные даты первого осеннего месяца, когда легче всего изменить жизнь в позитивном направлении.

17 сентября

17 сентября - день экадаши (одиннадцатый день после полнолуния и новолуния). В этот день нумеролог посоветовала избегать активной социальной жизни. По ее словам, лучше всего придерживаться растительного питания, не употреблять зернобобовые.

21 сентября

В день полнолуния 21 сентября нумеролог посоветовала быть особенно осторожным в проявлении эмоций. В этот день они становятся более выраженными и яркими. Луна влияет на наше настроение, обостряет интуицию и способности. В связи с этим лучше уделить особое внимание женским практикам, они помогут склонить жизнь в позитивное русло.

Кроме того, хорошо подойдут для начинаний в сентябре следующие даты: 18, 23 и 27 сентября.

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