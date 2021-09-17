Токаев предложил создать гуманитарный хаб в Алматы для помощи Афганистану

По словам Токаева, в этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать гуманитарный хаб ШОС в Алматы для доставки международной помощи Афганистану, сообщает zakon.kz.

Казахстан видит будущий Афганистан, как подлинно независимое и единое государство, живущее в мире с собой и со своими соседями.

По словам Токаева, в этот судьбоносный исторический момент многонациональный народ Афганистана не должен остаться наедине перед лицом беспрецедентных трудностей.

Считаю, что ШОС с ее огромным влиянием может и должна сыграть свою активную роль в достижении мира и согласия в этой стране. Только коллективными усилиями мы сможем обеспечить региональную безопасность в борьбе с текущими угрозами. Со своей стороны Казахстан расширяет взаимодействие с нашими региональными партнерами для пресечения перетока деструктивной идеологии, наркотиков и неконтролируемой миграции за пределы Афганистана. Мы также готовы оказывать посильную помощь для решения актуальных гуманитарных и экономических проблем, с которыми столкнулся Афганистан. Учитывая уже имеющуюся инфраструктуру и логистические возможности Казахстана, предлагаем организовать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану, - сказал глава государства на заседании совета глав-государств членов ШОС.

Президент убежден, что этот шаг позволит повысить роль Организации в решении острых проблем региона, а также гармонично дополнить деятельность ООН и других международных структур.

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