Назначен глава Комитета индустриального развития МИИР РК

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Им стал Ильяс Оспанов.
Ильяс Оспанов назначен председателем Комитета индустриального развития МИИР РК, сообщает zakon.kz.
Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Оспанов Ильяс Есетұлы назначен на должность председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, - отмечено в сообщении на сайте главы правительства.
Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Нур-Султане. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева и Имперский колледж Лондона (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером ГКП "Астана су арнасы".
С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2014-2016 годах занимал руководящие должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК.
2016-2017 гг. - заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.
2018-2020 гг. - заместитель директора Группы Управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.
С февраля 2020 по апрель 2021 - президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".
С апреля 2021 по настоящее время занимал должность председателя Правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations".
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