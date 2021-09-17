Сын Александра Винокурова выступит на ЧМ по шоссейному велоспорту

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Николя Винокуров вошел в состав сборной Казахстана на чемпионат мира по шоссейному велоспорту.
Индивидуальной гонкой на время у мужчин откроется во Фландрии (Бельгия) Чемпионат мира по шоссейному велоспорту, передает zakon.kz.
Как сообщает uci.org, дистанция в 43,3 км проложена от города Кнокке-Хейст до столицы Западной Фландрии - Брюгге.
Чемпионат мира UCI Road World Championship 2021, который пройдет во Фландрии с 19 по 26 сентября, станет уникальной неделей соревнований и празднований.
UCI (Международный союз велосипедистов) в нынешнем году отмечает юбилей - ровно 100 лет назад были проведены первые мероприятия по велосипедному спорту.
В Бельгию приедут мировые звезды и молодые таланты, они будут гоняться за славой и званиями в 11 видах дисциплин:
За два дня до начала этих соревнований главный тренер сборной Казахстана по велоспорту и известный спринтер в прошлом Асан Базаев назвал состав сборной Казахстана.
Индивидуальная гонка, категория U23:
Групповая гонка, U23:
Мужчины, индивидуальная гонка:
Групповая гонка:
Куандык Шынасилов
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