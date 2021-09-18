Психотерапевт описал последствия унижения детей учителями

Травля, унижения и оскорбления от учителей могут нанести детской психике сильный вред.

По словам психотерапевта, травля, унижение, оскорбление - способно нанести психике ребенка непоправимый вред, сообщает zakon.kz.

Об этом НСН рассказал врач-психотерапевт, руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин.

Специалист подчеркнул, что травля, унижения и оскорбления от учителей могут нанести детской психике сильный вред.

Для любого ребенка любой взрослый - это более сильная сторона, поэтому сильный на слабого - это как-то не очень корректно. Подобное поведение учителя, конечно, тяжелая психическая травма, значит, это чревато формированием острых психических расстройств, - описал последствия Пережогин.

Эксперт отметил, что у некоторых детей такое поведение со стороны учителей может привести, например, к депрессивным реакциям и посттравматическим стрессовым расстройствам. По мнению специалиста, может даже потребоваться вмешательство специалистов.

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