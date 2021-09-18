Франция отзывает послов из США и Австралии на фоне разрыва контракта

Дипломаты вызваны в Париж для консультаций, заявили во французском МИД.

Франция решила отозвать для консультаций своих послов в США и Австралии из-за создания нового оборонного партнерства AUKUS, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, опубликованном в пятницу, 17 сентября. Меры приняты на фоне разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам с французской компанией Naval Group.

По просьбе президента республики я принял решение о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов в США и ​​в Австралии, - заявил глава французской дипломатии.

По словам министра, решение носит "исключительный" характер и связано с серьезностью заявлений, озвученных со стороны Австралии и США 15 сентября.

15 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в совместном заявлении объявили о создании нового альянса AUKUS в сфере обороны и безопасности. В рамках партнерства предусматривается создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии.

Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

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