За 2 года современным оборудованием оснастили 9 колледжей на 2,6 млрд тенге.

В СКО приобрели новые комбайны для студентов колледжей, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.

По области в сельское хозяйство инвестировано 92 млрд тенге. Аграрии закупили 1,8 тыс. ед сельхозтехники на 51 млрд тенге. Техника современная, поэтому нужны квалифицированные кадры. Для этого создаются современные условия в учебных заведениях. В этом году направлено 1,4 млрд тенге на обновление 5 сельских колледжей, которые готовят специалистов в сфере сельского хозяйства. 5 колледжей приобрели современные комбайны и трактора.

К примеру, в Высшем сельскохозяйственном колледже им.Кизатова теперь студенты будут практиковаться на новом комбайне и тракторе "John Deere". Они пришли на замену старым комбайнам "Енисей" 1992 года выпуска. Также установлен модульный убойный цех, беспроводная WI-FI метеостанция, запустят мини-молочный завод, - написал аким области.

⠀В целом, за 2 года современным оборудованием оснастили 9 колледжей на 2,6 млрд тенге. Это половина всех государственных колледжей региона.

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