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Почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Фото: pixabay.com 19 сентября 2021, 20:14

Утром человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма.

Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Каран Радж раскрыл опасность кофе по утрам, передает zakon.kz.

По его словам, утром человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма.

Так, эксперт порекомендовал подождать пару часов после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе.

Отложите свой напиток до середины утра, когда ваш уровень кортизола понизится. В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее, - приводит lenta.ru слова Раджа.

Пользователи сети выразили негодование в ответ на рекомендации доктора в комментариях под его постом в TikTok:

- Я так не могу. Мне нужно пить кофе каждое утро, иначе я не смогу жить.

- Могу я выпить кофе и утром, и через два часа после пробуждения в качестве компромисса?

- У меня, должно быть, дефицит кортизола, потому что мне требуется не менее получаса, чтобы заставить себя проснуться.

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