Почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения

Приложение zakon.kz
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Утром человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма.
Сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании доктор Каран Радж раскрыл опасность кофе по утрам, передает zakon.kz.
По его словам, утром человеческому телу помогает проснуться гормон кортизол, а кофеин нарушает естественные процессы организма.
Так, эксперт порекомендовал подождать пару часов после пробуждения перед тем, как выпить чашку кофе.
Отложите свой напиток до середины утра, когда ваш уровень кортизола понизится. В таком случае кофеин сработает гораздо эффективнее, - приводит lenta.ru слова Раджа.
Пользователи сети выразили негодование в ответ на рекомендации доктора в комментариях под его постом в TikTok:
- Я так не могу. Мне нужно пить кофе каждое утро, иначе я не смогу жить.
- Могу я выпить кофе и утром, и через два часа после пробуждения в качестве компромисса?
- У меня, должно быть, дефицит кортизола, потому что мне требуется не менее получаса, чтобы заставить себя проснуться.
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