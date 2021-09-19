Умер советский актер из "Вечного зова"

На трупный запах пожаловались соседи знаменитости.

Скончался российский актер, звезда фильма "Россия молодая" Игорь Бучко, передает zakon.kz.

Его тело нашли в московской квартире.

На трупный запах пожаловались соседи знаменитости. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал. В результате на место происшествия был вызван наряд полиции. После вскрытия двери подтвердились самые страшные опасения - труп Игоря Бучко. Известно, что супруга знаменитости в это время находилась в Тверской области. Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются, - пишет 5-tv.ru.

Игорь Бучко - российский и советский актер, сыгравший в десятках известных кинокартин. Наиболее известные из них - "Россия молодая", "Человек-невидимка", "Трактир на Пятницкой", "Служебный роман" и "Вечный зов".

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