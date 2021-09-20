Подросток украл оружие из ТРЦ в Жезказгане

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК “Кража“.

16-летний подросток похитил три воздушно-газовых оружия из ТРЦ в Жезказгане, сообщает zakon.kz.

14 сентября в УП города Жезказгана Карагандинской области обратился администратор одного из развлекательных центров. Он сообщил о краже трех единиц воздушно-газового оружия. Сумма ущерба составила 120 тысяч тенге. Выяснилось, данное оружие хранилось в контейнере, который находится на территории центра, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 16-летнего подростка, который дал признательные показания. Все похищенное оружие изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Ведется расследование.

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