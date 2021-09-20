В Акмолинской области завершается уборка урожая

Акмолинская область производит четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы.

В Акмолинской области полным ходом идут работы по уборке урожая, сообщает zakon.kz.

В этом году аграриям предстоит убрать свыше 4,5 миллионов гектар ярового сева, передает управление внутренней политики.

Сегодня в одном из зерносеющих регионов области закончили уборку урожая зерновых культур.

Несмотря на сложные условия текущего года, отсутствие осадков и высокие температуры в период вегетации зерновых культур аграрии Есильского района с площади 438,2 тыс. га, собрали 306,7 тыс.тонн зерна при средней урожайности 7,0 ц/га.

По информации управления сельского хозяйства, убранная площадь составила более 4,3 миллионов гектар, намолочено уже более 3,7 млн. тонн. В целом, регион почти завершил сбор урожая. В ближайшие дни уборку зерновых завершат в Атбасарском, Жаркаинском и Жаксынском районах области.

К слову, Акмолинская область производит четверть выращиваемой в Казахстане пшеницы. Ежегодно акмолинская пшеница экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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