"Итоговых результатов нет": в МИД Германии отказались оценить выборы в Госдуму

Представитель МИД отметила, что Берлин "принял к сведению сообщения независимых наблюдателей в РФ об очень серьезных нарушениях".

В Министерстве иностранных дел (МИД) Германии отказались оценивать выборы в Государственную Думу России до окончательного подведения официальных итогов, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Адебар.

Итоговых результатов этих выборов нет. Мы весьма сожалеем о том, что там не было независимых международных наблюдателей в связи с ограничениями, принятыми Россией. С нашей точки зрения, с применением нового электронного голосования, трехдневного срока проведения выборов это было бы очень полезно для прозрачности и глубокого анализа процесса выборов, - сказала Адебар на брифинге.

Представитель МИД отметила, что Берлин "принял к сведению сообщения независимых наблюдателей в РФ об очень серьезных нарушениях". Адебар добавила, что полученные сведения вызвали в Германии озабоченность.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!