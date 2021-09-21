Казахстану присвоят новый телефонный код

Полный переход ожидается с 2025 года.

Багдат Мусин рассказал, что у Казахстана будет новый телефонный код, сообщает zakon.kz.

Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны за рубеж, будет высвечиваться “Казахстан". Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг, - написал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на странице в Facebook.

Согласно регламентациям Международного союза электросвязи (МСЭ), с администрацией связи России будет проработан вопрос выхода Казахстана из 7-зоны нумерации. После завершения указанной процедуры МСЭ Казахстану будет присвоен код +997.

Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый код могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года, - уточнили в пресс-службе МЦРИАП.

Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Россией и Казахстаном. Он используется в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран).

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