В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Прогноз погоды на 22 сентября.

В трех областях Казахстана 22 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-восточный, восточный, днем порывы 18 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

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