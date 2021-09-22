Какими будут минимальная зарплата и пенсия в 2022 году

В частности, будет повышена минимальная зарплата.

Разработан проект закона "О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы", сообщает zakon.kz.

В частности, предусматривается, что с 1 января 2022 года будет установлено:

минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;

минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;

месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3 063 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.

Целью принятия указанного проекта закона является повышение размера минимальной заработной платы с текущих 42 500 до 60 000 тенге, - говорится в пояснительной записке главы правительства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.

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