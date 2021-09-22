Какими будут минимальная зарплата и пенсия в 2022 году

Приложение zakon.kz
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В частности, будет повышена минимальная зарплата.
Разработан проект закона "О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы", сообщает zakon.kz.
В частности, предусматривается, что с 1 января 2022 года будет установлено:
Целью принятия указанного проекта закона является повышение размера минимальной заработной платы с текущих 42 500 до 60 000 тенге, - говорится в пояснительной записке главы правительства.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 октября.
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