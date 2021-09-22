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Токаев прилетел в Актау

Фото: facebook.com 22 сентября 2021, 15:49

Он пробудет в Мангистауской области два дня.

Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал Берик Уали, пресс-секретарь президента.

Сегодня глава государства проведет в Актау совещание по социально-экономическому развитию региона, посетит новый спортивный комплекс, а также ознакомится с ходом реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны города, - отмечено в сообщении.

23 сентября Токаев посетит оперативно-стратегическое командно-штабное учение "Отпантау-2021".

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