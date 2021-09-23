Публичное исполнение музыки планируют запретить в Афганистане

Талибы намерены убедить людей отказаться от музыки, так как она запрещена в исламе.

Представитель террористической группировки "Талибан" (запрещена в РК) Забихулла Муджахид заявил о том, что в Афганистане хотят запретить публичное исполнение музыки, так как это, по мнению талибов, не соответствует нормам ислама, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Отмечается, что Забихулла Муджахид, исполняющий сейчас роль пресс-секретаря группировки, в новом правительстве страны может стать министром информации и культуры.

Музыка запрещена в исламе, но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей, вместо того, чтобы оказывать на них давление, - сказал Муджахид.

Вместе с тем он заявил, что талибы не намерены запрещать женщинам выходить из дома или обязательно закрывать лицо. А требование о том, что женщин при выходе из дома всегда должен будет сопровождать мужчина-опекун, он назвал "неправильно понятым" - сопровождение мужчин будет обязательно только в длительных поездках, длительностью больше трех дней.

Если они идут в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (мужчина-опекун), - сказал он.

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