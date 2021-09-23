Коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 2693 человека

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Всего в стране подтверждено 870 059 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев - на 282 человека. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской и Кызылординской областях, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2693 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
Всего в стране подтверждено 870 059 случаев.
3905 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 801 673 человека.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!